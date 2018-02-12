Zeytin Dalı Harekatı'nda 1369 terörist etkisiz hale getirildi, 31 şehit verildi, 143 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine harekat başlattığı hatırlatıldı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesindeki "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin altı çizildi.

Harekatın başlangıcından itibaren, dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin, kesinlikle TSK unsurlarının hedefleri arasında bulunmadığı ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmatların kullanılmadığı, bu tür mühimmatın TSK envanterinde bulunmadığı kaydedildi.

Kara ateş destek vasıtalarının da aynı esaslarla hareket ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre en az bin 369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır."

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde, başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Açıklamada, TSK'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve onların yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek amacıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekare alanın kontrol altına alındığı aktarıldı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama ile temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı.

İdlib bölgesine gözlem noktaları

Bu kapsamda, özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına da katkı sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla, TSK birliklerinin "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak görev yaptığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, bir kısmı tamamlanan gözlem noktalarının tesisine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, TSK'nin, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

Yurt içinde de mücadele

Açıklamada, TSK'nin, terör örgütlerine karşı mücadelesini yurt içinde de kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ve Hatay ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, 3-11 Şubat arasında icra edilen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 8 piyade tüfeği, 8 adet RPG-7 roketatar olmak üzere toplam 16 hafif silah, 682 kilogram amonyum nitrat, 7,5 kilogram tahrip kalıbı, 14 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 fünye, 13 el bombası, 3 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, 5 bin 325 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 12 şarjör, bir el telsizi ve 35 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerce kullanılan 64 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği,15 EYP'nin imha edildiği belirtilen açıklamada, bu operasyonlarda iki askerin şehit olduğu bildirildi.

Terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon

Açıklamada, etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 12 bin 779 kişinin yakalandığı duyuruldu.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda 390 kilogram kubar esrar, 150 kilogram toz esrar, 42 kilogram uyuşturucu, 12,5 kilogram akaryakıt, 18 bin 200 paket kaçak sigara ve iki kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtilen açıklamada, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla, PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucunda, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı ifade edildi.