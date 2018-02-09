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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1062 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.

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Zeytin Dalı Harekatında 1062 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018’den itibaren başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062'ye yükseldi. Teröristlere ait sığınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef hava harekatıyla imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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