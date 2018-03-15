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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu.

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Zeytin Dalı Harekatında 1 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidmizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: TRT Haber

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