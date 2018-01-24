Zeytin Dalı Harekatı'na yabancı medya ilgisi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, ilk gününden bu yana dünya basının gündeminden düşmedi.

Operasyon bölgesine girmek harekatı yakından görüntülemek isteyen basın mensuplarının akreditasyon talepleri ise bu durumu kanıtlar nitelikte.

'Zeytin Dalı Harekatı' dünya basınında

Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, operasyonun başladığı tarihten itibaren 4 gün içinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan merkezde 79'u yabancı, 89'u yerli olmak üzere toplam 168 basın mensubunun akreditasyonunun yapıldığını açıkladı.

Sınıra 'mobil basın merkezi' kuruldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) oluşturulan mobil basın merkezi hizmet veriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait "mobil basın merkezi" olarak hizmet veren tır, sınır kapısında konuşlandı.

BYEGM tarafından Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla bölgede görev yapmak isteyen basın mensupları için Reyhanlı ve Kilis'te birer basın merkezi kurduğunu bildiren Çavuşoğlu ayrıca BYEGM'nin, gazetecilerin görevlerini kolaylaştırmak için destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Gazetecilere internet erişimi, bilgisayar ve yazıcı imkanı sunuluyor

BYEGM'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı andan itibaren üzerine düşen görevi gerçekleştirmek için hızla harekete geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, giderek artması öngörülen yoğunluk için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurulan basın merkezinde tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Akreditasyon ve koordinasyon faaliyetleri BYEGM görevlileri tarafından sahada bulunan mülki ve askeri yetkililerle uyum içerisinde yürütülüyor. İnternet bağlantısının da bulunduğu mobil basın merkezi aynı zamanda basın mensuplarına haberlerini kurumlarına geçmeleri için imkan sağlıyor." dedi.

Ulusal ve uluslararası basın mensuplarının akreditasyon işlemleri tamamlanmadan gazetecilik faaliyetinde bulunmalarının hem can güvenliği hem de mesleki işleyiş noktalarında sorun oluşturacağına değinen Çavuşoğlu, kara harekatının başladığı Kilis'te de bugün itibariyle bir basın merkezinin kurulduğu ve faaliyete geçtiğine dikkati çekti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, BYEGM üzerinden akredite olan basın mensuplarına gruplar halinde sınır ötesindeki bölgede görüntü çekimi yapma imkanı sağlandığını, ilk grubun bu sabah itibarıyla sınır ötesine götürüldüğünü kaydetti.

Akredite olmak isteyen uluslararası ve yerel basın mensuplarının başvuru sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: AA