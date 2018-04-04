  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.013
    EURO 4.934
  • BIST 113396.86
    ALTIN 173.34
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe tazminat ödenecek

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe tazminat ödenecek

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe tazminat ödenecek

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe sınır ötesi tazminatı verildi.

Ödeme talimatları, kuvvet komutanlıklarına gönderildi

Söz konusu uygulama, diğer sınır ötesi harekatların yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan TSK mensupları için de hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın ödeme talimatları, kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

Görev uçuşu yapan pilotlara da ödeme yapılacak

Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan pilotlarla görevi desteklemek amacıyla hava aracında fiilen görev yapan personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.

Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.

Şehit ailelerine de ödeme yapılacak

Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni mirasçılarına yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tazminat, ödeme, milli savunma bakanlığı, mehmetçik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER