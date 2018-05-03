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Zeytin Dalı Harekatı'da bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

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Zeytin Dalı Harekatıda bir asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Mayıs'ta Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi: 

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." 

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, şehit, afrin, Zeytin Dalı Harekatı
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