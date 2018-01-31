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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bir köy daha temizlendi

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrinde bir köy daha temizlendi

TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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