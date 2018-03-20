Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen köylere AFAD'dan yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki sivillere yardımları devam ediyor. Harekatın başlangıcından beri hizmetlerini sürdüren AFAD görevlileri Türk Kızılayı ile birlikte, olası göç dalgasının önlenmesi için çadırlar kurup bölgede barınılmasını sağladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımlar da AFAD görevlilerince bölgede dağıtıldı. Konya'dan yaklaşık 100 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

Yardımlar en çok çocukları mutlu ediyor

AFAD tarafından Suriye'de yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerini mutlu ediyor. Yardımlar, en çok da çocukların yüzünü güldürüyor. Aktarin bölgesindeki Gurur Köyü'nde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğunun, yardımlar dağıtılırken yaşadığı sevinç görüntülendi.

Kaynak: DHA