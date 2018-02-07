Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'in PKK üssü haline geldiğini ortaya koydu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürüyor.

Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekatta sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkati ve hassasiyeti gösteren TSK, harekatın başlangıcından bugüne kadar birçok noktayı teröristlerden arındırdı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999'a yükseldi

Bölgeden gelen görüntüler, işgal edilen yerlerin terör örgütü PKK'nın üssü haline dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. Ayrıca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok görüntü de kayda alındı.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den arındırılan yerleşim yerlerindeki binalar, duvarlar, tüneller ve üs bölgelerinde, YPG ve PKK'nın simgelerinin yanı sıra terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması da dikkati çekti.

Afrin'deki terörist başı posterini SİHA'lar işaretleri F-16'lar imha etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı tarafından bombalanan, PYD'li teröristlerce Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı da PYD'nin, PKK ile iş birliğini gözler önüne serdi.

Girilmez denilen "Bülbül"de PKK simgeleri yerlere atıldı

Ayrıca TSK ve ÖSO askerlerince teröristlerden arındırılan, "girilmez" denilen Bülbül'de çekilen görüntüde, terör örgütlerince eğitim ve toplantı yeri olarak olarak kullanılan binadaki PYD/PKK iş birliği bir kez daha belgelendi.

Mehmetçik girilmez denilen Bülbül'de

Duvarlarda terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülen videoda, sözde Kürdistan'ı gösteren haritanın olduğu saat de öne çıktı.

Öldürülen teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı tablolar ile terör örgütü PYD/PKK'nın simgelerini ayaklarının altına alan askerlerin, duvarlardaki bu poster ve sözde haritaları silahlarının namlusuyla parçalayıp yere attığı görüntüye yansıdı.

Öte yandan terör örgütü PYD/PKK, Türkiye düşmanı diğer terör örgütlerinden de destek bulurken, TKP/ML'li teröristlerce kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri silahlı, yüzleri çaputla kapalı teröristler, okudukları bildiride, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.

Sivil kadın ve çocukların elinde silahlar

Harekatı "sivillere yönelik bir operasyon" algısına oturtmaya çalışan PYD/PKK'lı teröristlerin, kıyafetlerini çıkararak cephe hattında bile sivil elbiseler giydiği, etkisiz hale getirildiklerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerini, "sivil katliamı" yapmakla suçladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Afrin'de çekildiği iddia edilen ve terör örgütü mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de intihar saldırısı gerçekleştiren bir kadın teröristin fotoğrafıyla yapılan sözde geçit töreninde, ellerinde silahlar bulunan sivil kıyafetli kadın ve çocuklar öne çıktı.

Kaynak: AA