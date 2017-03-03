Zeybekci’nin Almanya'da katılacağı etkinlik iptal edildi

Almanya'nın Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılacağı etkinliğin, salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği bildirildi.

Rhein-Erft-Kreis polisince yapılan açıklamada, Golden Palast adlı salonu işleten kişinin, pazar günü yapılacak etkinliği düzenleyenlere salonu kullanıma vermeyeceğini bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin elinde bulundurduğu bilgilere göre, mal sahibi ile işletmeci arasındaki sözleşmede salonda siyasi etkinliklerin yapılmayacağının yer aldığı kaydedildi.

Daha önce, Bakan Zeybekci’nin konuşacağı bu etkinliğin Köln-Porz belediye salonunda düzenlenmesi planlanmış, ancak belediye buna izin vermemişti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yakın (UETD) kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Zeybekci'nin konuşma yapabilmesi için başka bir salon aranıyor.

Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dün konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.