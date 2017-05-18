Zeybekci: Yüzde 15'e yakın ihracat artışını gerçekleştireceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İhracatçı Eğilim Anketi 2017 Yılı Birinci Çeyrek Gerçekleşme ve İkinci Çeyrek Beklenti sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ABD'de yapılan heyetler arası görüşmenin 2,5 saate yakın sürdüğünü, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

'(Rusya ile) Yasak diye bir kelimeyi asla kabul etmiyoruz'

Nihat Zeybekci, Rusya ile ikili ticarette normale dönüldüğünü, sadece domates ticaretinde sıkıntı yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Rusya'ya domates ihraç etmemesi bizim için dünyanın sonu olmaz. Onların Rusya'da domates üretmekle ilgili iddiaları var ama biz bu noktada önceki gibi yasak diye bir kelimeyi asla kabul etmiyoruz. Gümrük vergilerini artırarak veya düşürerek bir önlem almalarını da anlayışla karşılıyoruz. Onun için bu süreçte, mayıs ayı sonuna kadar izleyip göreceğiz. Sonra da prensip olarak anlaşmamız, iki ülke arasında ticarette hiçbir engelin kalmaması..."

Zeybekci, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmelerinin son derece pozitif geçtiğini dile getirerek, "İki ülke arasında yanlış anlamalardan meydana gelen olumsuz havanın ortadan kaldırılmasıyla ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Son derece makul bir görüşmeydi. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve güncellenmesiyle ilgili de son derece açık desteklerini tekrar beyan ettiler. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bizim hala en öncelikli gündem maddelerinden biridir." diye konuştu.

'Yıl sonunda Türkiye ihracatı 155 milyar doların üzerine çıkacak'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Çin ile dış ticaretin 1'e 10 şeklinde açık verdiğini, Çin'e ihracatın artırılacağını bildirdi.

Bu yılın sonunda Türkiye ihracatının 155 milyar doların üzerine çıkacağını bildiren Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ayın sonunda inşallah hep beraber, altın hariç yüzde 10'un üzerinde, yüzde 15'e yakın bir ihracat artışını gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Artık diyoruz ki Türkiye'nin 2008 krizi gibi, 2011 gibi kendi etrafında dolaştığı, 140-150 milyar dolarlar seviyesindeki ihracat seviyeleri, 10 bin dolarlar seviyesindeki milli gelir seviyelerinden artık çıkmaya... 2017 yılı içinde eminim ki burada çıkacağız. Ondan sonra 2018-2019 gibi 'ya Allah bismillah' diyerek yeni döneme de başlamış olacağız."