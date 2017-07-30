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Zap ve Metina'da terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 silah mevzisi, 2 mağara imha edildi.

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Zap ve Metinada terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 3 silah mevzisi ile 2 mağara imha edildi, ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Zap ve Metina bölgelerinden alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla bölgeye hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanlarının ateş altına alındığı harekatta, 3 silah mevzisi ile 2 mağara imha edildi, ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: zap, metina, Kuzey Irak, hava harekatı
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