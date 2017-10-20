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Zap bölgesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Zap bölgesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, yapılan asayiş faaliyetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

Şanlıurfa ve Kilis'te, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü üyesi iki terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şırnak'ın Uludere ilçelerinde ise bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Arama faaliyetlerinde tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 3 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bin 649 kişi ile Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişinde bulunan altı kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 11 cep telefonu ile bir araç ele geçirildi.

İran sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 38 kişi ile Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Zap bölgesine hava harekatı, Irak'ın kuzeyi
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