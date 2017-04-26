Zap bölgesindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vuruldu, saldırı hazırlığındaki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine 13.37-13.55 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sığınak vurdu, saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. AA