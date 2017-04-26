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Zap bölgesindeki terör hedeflerine hava harekatı

Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında çok sayıda barınak ve sığınak vuruldu, iki terörist etkisiz hale getirildi.