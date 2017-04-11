  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.71
    EURO 3.937
  • BIST 91807.88
    ALTIN 149.996
Buradasınız : » » Zaman'ın yönetici ve yazarlarına müebbet istemi

Zaman'ın yönetici ve yazarlarına müebbet istemi

Zaman Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında iddianame hazırlandı. 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zamanın yönetici ve yazarlarına müebbet istemi

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İddianamede, 21'i tutuklu 30 şüphelinin, "anayasal düzeni, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç gibi isimler iddianamede "şüpheli"; Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın gibi isimler ise tutuksuz "şüpheli" olarak yer aldı.

Mahkemenin 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Savcılık, 31 Temmuz 2016'da kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 şüpheli hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı almıştı. AA
 

Etiketler: Zaman Gazetesi, müebbet, iddianame
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER