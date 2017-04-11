Zaman'ın yönetici ve yazarlarına müebbet istemi

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, 21'i tutuklu 30 şüphelinin, "anayasal düzeni, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç gibi isimler iddianamede "şüpheli"; Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın gibi isimler ise tutuksuz "şüpheli" olarak yer aldı.

Mahkemenin 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Savcılık, 31 Temmuz 2016'da kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 şüpheli hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı almıştı. AA

