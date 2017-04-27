Zaman gazetesi iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 18 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından, kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşmanın 18 Eylül 2017'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan salonda yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın 19 Eylül'de de sürdürülmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, 21 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için tebligat yapılmasına hükmetti.