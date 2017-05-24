'Yüzde 100 yerli otomobilimizi TOBB içerisinden çıkartalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TOBB'un çatısı altında Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için gayret gösteren, ter döken, emek veren herkese teşekkür etti. Erdoğan, Genel Kurulda 81 ilden seçimle göreve gelen oda ve borsa başkanlarından meclis üyelerine kadar iş dünyasının seçkin temsilcilerinin yer aldığını bildirdi.

İş dünyasının aynı zamanda bulundukları şehirlerin kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle bu salon, aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine ulaşmak için gayret gösteren sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır." ifadesini kullandı.

'Yüksek faizi sömürü aracı olarak görüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde de mümkün olan her yere iş adamlarıyla birlikte gittiğine, onların meselelerinin takipçisi olduğuna dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Mevzuat veya bürokrasi engeli varsa bunu kaldırmak için birlikte çalıştık. Az önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi 'mevzuat amcadan' hala kurtulmuş değiliz ama dediğim gibi özellikle de bürokratik oligarşi, 14-15 yıldır kavgasını, savaşını verdiğim en önemli konu. Fakat dünyanın neresine giderseniz gidin, ne yazık ki bu bürokratik oligarşi her yerde sorun olmaya devam ediyor. Kredi imkanlarının genişletilmesine ihtiyaç varsa, teşvik gerekiyorsa onun mücadelesini birlikte verdik fakat oluşumların içerisinde dahi az önce yine burada şikayet edildiği gibi, örneğin kredi faizleri noktasında bakıyorsunuz, her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum. Hala da gündemimde, gündemimde olmaya da devam edecek.

Çünkü ben faizi ülkede, çok açık ve net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var. 'Ben kredi faizini uygun şartlarda vereyim de ülkem de kazansın ben de kazanayım.' anlayışı yok. Hatta bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii o krediye mahkum olan girişimci ne yapıyor, altına imza atıyor. İçinde ne var ne yok, bundan haberi var mı? Yok. Geri çağırma olduğu zaman eli mahkum, elinde ne var ne yok onu da vermek durumunda kalıyor. Bu anlayış tabii ki adil bir anlayış değil ama bunun çözülmesi şart, Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Takdir edersiniz ki her şey tabii bir anda olmuyor ama çözeceğiz. Kararlılığımız var en azından."

'İstihdam çağrısı cevap verdi, 1 milyon 170 bine ulaştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Şubat'ta TOBB'da yaptığımız davete (istihdam çağrısı) iş dünyamız sağolsun, gayet başarılı, net bir cevap verdi ve rakam, 1 milyon 170 bine ulaştı. Demek ki benim milletim, benim girişimcim, istediği zaman bunu yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte de bunu yapabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'Yerli otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım'

Erdoğan, "Diyorum ki; gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım." dedi.

'Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim." diye konuştu.