Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum

Türkiye ve yurt dışında temsilciliklerinde ile gümrük kapılarında Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Yurt dışında temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 7 bin 524 sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: % 62.78

Muharrem İnce: % 26.54

Meral Akşener: % 7.77

Selahattin Demirtaş: % 0.97

Temel Karamollaoğlu: % 0.60

Doğu Perinçek: % 0.32

Cumhur İttifakı: % 58,33

AK Parti: % 50,17

MHP : % 8.15

Millet İttifakı: % 23,95

CHP : % 18,67

İyi Parti: % 4,45

Saadet Partisi: % 0,83

HDP: % 15,68

Diğer: % 2,04

Almanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: % 64.72

Muharrem İnce: % 23.24

Meral Akşener: % 2.67

Selahattin Demirtaş: %8.62

Temel Karamollaoğlu: % 0.58

Doğu Perinçek: % 0.18

Cumhur İttifakı: % 61,06

AK Parti: % 53,86

MHP : % 7.25

Millet İttifakı: % 19.43

CHP : % 15,54

İyi Parti: % 3,27

Saadet Partisi: % 0,61

HDP: % 12,63

Diğer: % 0,42

Ayrıntılar geliyor...