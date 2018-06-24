Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum

Türkiye ve yurt dışında temsilciliklerinde ile gümrük kapılarında Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.
Yurt dışında temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 7 bin 524 sandıkta oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.
Bosna Hersek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: % 62.78
Muharrem İnce: % 26.54
Meral Akşener: % 7.77
Selahattin Demirtaş: % 0.97
Temel Karamollaoğlu: % 0.60
Doğu Perinçek: % 0.32
Cumhur İttifakı: % 58,33
AK Parti: % 50,17
MHP : % 8.15
Millet İttifakı: % 23,95
CHP : % 18,67
İyi Parti: % 4,45
Saadet Partisi: % 0,83
HDP: % 15,68
Diğer: % 2,04
Almanya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: % 64.72
Muharrem İnce: % 23.24
Meral Akşener: % 2.67
Selahattin Demirtaş: %8.62
Temel Karamollaoğlu: % 0.58
Doğu Perinçek: % 0.18
Cumhur İttifakı: % 61,06
AK Parti: % 53,86
MHP : % 7.25
Millet İttifakı: % 19.43
CHP : % 15,54
İyi Parti: % 3,27
Saadet Partisi: % 0,61
HDP: % 12,63
Diğer: % 0,42
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