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Yurt dışından gelen oylar tasnif edildi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oyların bulunduğu çuvallar tasnif edildi.

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Yurt dışından gelen oylar tasnif edildi

Türkiye'ye getirilen ve Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde kilit altına alınan oyların bulunduğu çuvalları, sabah saatlerinde siyasi parti ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmayla tasnif edilmeye başlandı.

Temsilciler tarafından oyların bulunduğu turuncu çuvallar açıldı. Çuvalların içindeki mühürlü oy torbaları, şeffaf sandıklara konuldu. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar yeniden mühürlenerek özel depoya kilitlendi.

Öte yandan tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerince salonun kapısında güvenlik önlemi alındı.

Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00'den sonra Türkiye'de oylama tamamlandığında diğer sandıklarla birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın nezaretinde yapılacak.

Kaynak: AA

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