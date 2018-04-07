Yurt dışındaki yaklaşık 80 FETÖ militanı Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Kosova'dan getirilen FETÖcülere değinen Erdoğan, "80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 80 kadar FETÖ militanını bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik.https://t.co/SBS4wAD0ah pic.twitter.com/87QzJPSHN2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Nisan 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4000 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son rakamı açıkladı. Erdoğan bu güne kadar Afrin'de 4000 teröristin etkisizn hale getirildiğini duyurdu.

"Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."

"Biz ehli tevazu olacağız"

Erdoğan, Denizli'de her zaman rekorlar beklediklerini dile getirerek daha çok çalışacaklarını ve kendilerini Denizlililere daha iyi anlatacaklarını aktardı. Erdoğan, gururun kendilerine yakışmadığını söyledi.

"Biz ehli tevazu olacağız. İnsanlara mütevazi bir şekilde yaklaşacağız. Her şeyden önce ne olursak olalım, biz insanız. Onun için de gurur Rabb'imize aittir. Bize ne kibir, ne gurur, haşa. Mütevazi, insanlara böyle yaklaşacağız ve tevazuda toprak gibi olacağız. Toprak, buna dikkat. AK Partili dediğimiz zaman bu anlaşılır. Zira biz ana muhalefet gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. Biz istediği sonuç sandıktan çıkmayınca vatandaşı suçlayan, vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket de değiliz. Biz göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz. Halkına, vatandaşa öyle diyor ya, bu ana muhalefet. Göbeğini kaşıyanlar. Niye? Onlara oy vermedikleri için, onlara haddini benim halkım, benim vatandaşım inşallah 2019'ın Mart'ında, Kasım'ında tekrar bildirecek. Bizde millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Rabb'imiz mukaddes kitabımız Furkan'da başarının sırrını şu şekilde açıklıyor: 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Emek olmadan zahmet, çile, gayret olmadan zafer de olmaz. Kim daha çok çalışırsa kim daha fazla ter dökerse Allah başarıyı ona nasip eder. İnşallah Denizli'de de bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

"Referansımız yaptığımız eserler"

2019'a giden süreçte millete kendilerini anlatırken en büyük referans kaynağının yaptıkları eserler ve verilen hizmetler olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz ana muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Yalan, iftira ve hamasetle milletimizden oy istemedik. Sırtımızda koskoca bir milletin, koskoca bir tarihin yükünü taşıdığımızın bilinciyle vatandaşlarımıza ancak yapabileceklerimizin sözünü verdik. Hamdolsun ne söz verdiysek onu da yerine getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70 senede yapılamayanların tamamından fazlasını 15 senede gerçekleştirdiklerine işaret etti.

"Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyüttük. İhracatımız neydi, 36 milyar dolar. Şimdi ne oldu, 160 milyar dolara taşıdık. 36 nere, 160 milyar dolar nere? Kişi başına düşen milli geliri 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara ulaştırdık. Mevcut 26 havalimanımız vardı, buna 29 tane havaalanı daha ilave ettik. Hala çıkmışlar 'Çiftçilerimiz şöyle fakir, böyle fakir.' Anlatacağım, anlatacağım. Hepsine ne yardımlar ne destekler çıkıyor anlatacağım. Bay Kemal öyle anlatıyor. Öyle kolay yok, yutmazlar, rakamlar, her şey ortada. Havayolunu, halkın yolu haline getirdik. Otobüs ücretleriyle artık hava yoluyla uçuyoruz."

Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ulaşımda imkansızların başarıldığını vurguladı.

"Bu yıl sonuna kadar dünyanın ilk 3'ü içerisinde, belki de 1 numara, inşallah dev bir havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Bu yıl itibariyle yolcu kapasitesi yıllık 90 milyon, 2023'te kapasite 150 milyona çıkacak. Nereden, nereye geliyoruz? IMF kapısında borç dilenen bir ülke değil miydik?"

Erdoğan göreve geldiklerinde IMF'ye borcun 23,5 milyar dolar olduğunu, 2013'te bunun sıfırlandığını anımsatarak "Onlar bizden istedi ve biz onlara 5 milyar avro borç verecektik, sonra vazgeçtiler, baktılar Türkler ciddi, bir de borcu verecek, ondan sonra Türklere rezil olacağız, vazgeçtiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

"Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun"

Erdoğan, Elize Sarayı'nda teröristleri ağırlayan Fransa'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

"Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da şu sözlerle eleştirdi:

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur. Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler."

Kaynak: TRT Haber, AA