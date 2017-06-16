  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden işlemlerini daha hızlı yapabilecek.

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını online kaydederek gümrük kapılarındaki işlemlerini artık daha hızlı yapma imkanı bulacak.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların, gümrük kayıt işlemlerini artık daha hızlı ve kolay yapabileceği belirtildi.

Uygulama sayesinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gümrüklere gelmeden önce araç sahibi ve araç bilgilerini sisteme girerek kayıt işlemlerini yapabileceği kaydedilen açıklamada, araç sahibi araçta yok ise vekaletle aracı getiren kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uygulamayla normal şartlarda gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan sürecin çok daha kısa sürede tamamlanabileceğine işaret edilerek ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek kişilerin beklememesi için de gümrüklerde ayrı peronların hazırlandığı aktarıldı.

Taşıt ön beyan uygulaması nasıl yapılacak?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan uygulamaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menüde yar alan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek.

Ön beyan ne zaman yapılacak?

Sisteme kaydı yapılan bilgiler, sistemde en fazla 15 gün süre kalacağından vatandaşların, Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunmaları gerekiyor.

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