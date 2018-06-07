Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma rehberi

Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecekler.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında bugünden itibaren oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemleri, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak belirlendi.

YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için seçim rehberi

Yurt Dışı Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) 24 Haziran seçimleri için internet sayfasında bir bölüm açtı.

YURT DIŞI SEÇİM 2018 REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların dış temsilcilikler ve gümrük kapılarında nasıl oy kullanabileceğine dair detaylı bir rehber hazırladı. Seçmenlerin merak ettiği tüm soruların cevaplandırıldığı rehberde oy kullanma tarihlerinden oy kullanma yerlerine, oyun nasıl kullanılacağından oy verme saatlerine kadar tüm bilgilere yer verildi.

Nasıl oy kullanılır?

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin T.C. kimlik numarasını taşıyan ve Türk makamları tarafından düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim, savcı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri üzerinden kimliğini tespit eder.

Görevli, seçmenin Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Seçmen, oy pusulası, oy zarfı ve mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır.

60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle sandık başına gidebilecek.

Anayasa değişikliğine ilişkin geçen yıl yapılan referandumunda yurt dışındaki Türk vatandaşları 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Böylece, seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e çıktı.

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da dörder, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise üçer temsilcilikte oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.

Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)".

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği 34 gümrük kapısı şöyle:

Karayolu Gümrük Kapıları: Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey ve Dereköy.

Hava limanı gümrük kapıları: Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon ve Zonguldak Çaycuma.

Liman Gümrük Kapıları: Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu ve Samsun.

Kaynak: TRT Haber