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Buradasınız : » » Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıt için son tarih 12 Mayıs

Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıt için son tarih 12 Mayıs

24 Haziran seçimleri yaklaşırken yurt dışı seçmen kütüklerine kayıt yaptırmak için son haftaya girildi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dış temsilciliklere akın etti.

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Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıt için son tarih 12 Mayıs

Yurtdışında seçmen kütüklerine kayıtta son haftaya girilirken Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde hummalı bir çalışma var.

24 Haziran seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüklerine kayıt için son gün Cumartesi.

Başkonsolosluklar randevusuz çalışıyor

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için ilgili birimlerle temas halinde olduklarını söyledi.

"Normalde Başkonsolosluklarımızda biliyorsunuz randevu ile işlem yapılıyor. Ama bu seçmen kütüklerine itiraz edecek vatandaşlarımız için herhangi bir randevu almalarına gerek yok. Başkonsolosluklarımıza doğrudan gelip bu işlemlerini yapabilirler."

En fazla seçmen Almanya'da

Vatandaşlar sadece nüfus cüzdanlarıyla başvurabiliyor. En çok yoğunluğun yaşandığı yer ise yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya.

Yüksek Seçim Kurulu da yurtdışındaki vatandaşlar için 00 90 944 99 75 numaralı bir telefon hattını hizmete soktu.

Oy kullanma tarihi 7-19 Haziran 

Yurt dışında oy kullanma işlemi 7-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde sandıklar 30 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında açık olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim, 24 Haziran
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