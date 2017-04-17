'Yurt dışında rekor bir katılıma imza atıldı'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasına dış temsilciliklerde 1 milyon 325 bin 688 ve gümrük kapılarında 98 bin 539 kişi olmak üzere 1 milyon 424 bin 277 seçmenin katıldığını bildirdi.

Aynı zamanda AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı görevini de yürüten Yeneroğlu, yurt dışındaki toplam seçmenin yüzde 48'inin sandığa giderek rekor bir katılıma imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Kasım 2015 seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerimizdeki katılımda yüzde 14,33 oranında bir artış yaşanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre gümrükler dahil yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyunu kullanmıştır. Sadece dış temsilciliklerde kullanılan oylar dikkate alındığında 'Evet' oranı yüzde 59,46'dır."

Seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında Avrupa ülkelerinde en fazla "Evet" oyunun yüzde 75 oranla Belçika'da çıktığına dikkati çeken Yeneroğlu, Belçika'yı, yüzde 73 ile Avusturya, yüzde 71 ile Hollanda, yüzde 65 ile Fransa, yüzde 63 ile Almanya'nın takip ettiğini kaydetti.

Yeneroğlu, "Yine seçmen yoğunluğuna göre dış temsilcilik bazında Lyon'da yüzde 86 oranla en yüksek 'Evet' tercihi kullanılmıştır. İkinci sırada yüzde 79 ile Anvers ve üçüncü sırada yüzde 75 ile Essen yer almaktadır. Lübnan'da ise seçmenlerin yüzde 93'ünün 'Evet' oyunu kullanması dikkat çekmektedir. Gümrük kapılarındaysa 52 bin 961 vatandaşımız 'Evet' demiştir." ifadelerini kullandı.