Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi

24 Haziran'a günler kala ABD ve Avrupa'da Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.

3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 106 bin seçmenden 47 bini oy kullandı. Yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 47 bin.

Sandıkların kapanması gecikti

60 ülkede oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı. Sandıkların kapatılması bir çok ülkede uzatıldı.

Uzun kuyruklar oluştu

Paris, Brüksel ve Köln ve Berlin'de oy verenler uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük ve sınır kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi ise devam ediyor.

Gümrük ve sınır kapılarında devam

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 24 Haziran günü saat 17.00'ye kadar gümrük ve sınır kapılarında oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı seçmenin kullandığı oylar da 24 Haziran akşamı sayılacak.

Kaynak: TRT Haber