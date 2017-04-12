  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.697
    EURO 3.928
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.419
Buradasınız : » » Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbaların Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiyeye getiriliyor

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbaların Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattını oluşturan oylar toplandı. 190 diplomatik torbadaki oylar, 11 konteyner içinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Uçağın DHMİ Kongre Merkezinin bulunduğu alana gelmesinin ardından oy pusulalarının bulunduğu konteynerler, tırlara yüklendi. Oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.

Etiketler: halkoylaması, oy, yurt dışı oy
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER