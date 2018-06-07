Yurt dışında ilk oylar Almanya, Avusturya ve Fransa’da kullanıldı

Almanya, Avusturya ve Fransa'da yaşayan seçmenler bugünden itibaren kendilerine en yakın seçim merkezlerine giderek oylarını kullanabiliyor.

Sabah erken saatlerde seçim merkezine gelen bazı Türk seçmenler oylarını vermeye başladı.

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, Avusturya'da ise Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Fransa'da da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg başkonsolosluklarında oylar verilmeye başlandı.

Randevuya gerek olmadan oy kullanılabilecek

Seçmenler 7-19 Haziran tarihlerinde yerel saat ile 09.00-21.00 arasında randevu alınmasına gerek olmadan oy kullanabilecekler.

Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler kimlik kontrolünün ardından işlemlerini yaptırabiliyor.

Seçmenlerin, oy kullanabilmek için TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.

Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oy pusulaları, THY uçağıyla Ankara’ya gönderilecek

Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.

Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen, 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle sandık başına gidebilecek.

Anayasa değişikliğine ilişkin geçen yıl yapılan referandumda yurt dışındaki Türk vatandaşları 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Böylece, seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e çıktı.

İkinci tur oylamaları 30 Haziran’da

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.

Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)".

Kaynak: AA