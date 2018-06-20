24 Haziran'a günler kala ABD ve Avrupa'da Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.

YSK Başkanı Sadi Güven TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güven, yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını açıkladı.

"Yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı."



YSK Başkanı Sadi Güven'den @trthaber'e özel açıklamalar.https://t.co/Iniovdo037 — TRT HABER (@trthaber) 20 Haziran 2018

İki ayrı yerde oy kullandığını iddia eden şahıs gözaltına alındı

Güven, sosyal medyada iki ayrı yerde oy kullandığı iddia edilen vatandaşla ilgili de açıklama yaptı:

"Belçika'da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı"

YSK Başkanı Sadi Güven: Belçika'da bir vatandaşımız oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı.https://t.co/LBRFcdZvND pic.twitter.com/cMttOl2ieL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018

3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 106 bin seçmenden 47 bini oy kullandı. Yurt dışında seçmen kütüğüne 3 milyon 47 bin kişinin kaydı bulunuyordu.

Rekor kırıldı

60 ülkede 1 milyon 486 bin 532 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.

Gümrük ve sınır kapılarında devam

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 24 Haziran günü saat 17.00'ye kadar gümrük ve sınır kapılarında oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı seçmenin kullandığı oylar da 24 Haziran akşamı sayılacak.

Kaynak: TRT Haber