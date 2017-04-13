  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.668
    EURO 3.91
  • BIST 90640.83
    ALTIN 151.867
Buradasınız : » » Yurt dışı oylar 16 Nisan'ı bekliyor

Yurt dışı oylar 16 Nisan'ı bekliyor

Yurt dışından getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbadaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilerek 16 Nisan'daki sayım için hazırlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yurt dışı oylar 16 Nisanı bekliyor

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen, ağzı mühürlü torbalardaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulasının, 16 Nisan'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilmesine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun planlaması dahilinde, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya getirilen 57 ülke 120 temsilcilikte kullanılan yurt dışı oy pusulalarının yer aldığı 728 diplomatik torba, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 16 Nisan için hazırlanıyor.

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbada yer alan 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştiriliyor.

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oy pusulaları, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 5 asma kilitli özel güvenlikli salonda muhafaza edilecek. Aynı gün oy verme işleminin sona ermesinin ardından yurt dışı oylarının sayımına geçilecek.

Etiketler: 16 nisan, halkoylaması, halkoylaması 2017, halkoylaması yurt dışı, yurt dışı oy, yurt dışı seçmen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER