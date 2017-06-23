Yunanistan'ın skandal Ayasofya açıklamasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamalarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir. Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Yunan makamlarının ülkedeki Müslüman Türk azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığı ve olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş müftüler hakkında davalar açtığı vurgulanan açıklamada, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik’te Müslümanların Ramazan Bayramı'nda, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan’ın açıklamasında belirttiği dinler arası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.