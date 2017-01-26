  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.867
    EURO 4.141
  • BIST 83624.24
    ALTIN 147.369
Buradasınız : » » Yunanistan'dan firari darbecilerle ilgili karar

Yunanistan'dan firari darbecilerle ilgili karar

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistandan firari darbecilerle ilgili karar

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

 

Etiketler: yunanistana kaçan darbeci askerler, Yunanistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER