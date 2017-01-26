Yunanistan'dan FETÖ'cü firari darbecilerle ilgili karar

'Yunanistan bu kararla darbecileri koruyan bir ülke konumuna düşmüştür'

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

Yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçtıkları Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci asker hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili, tutuklama kararı verilmesi amacıyla nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheli subaylarla ilgili bu kez yokluklarında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili İnterpol'de kırmızı bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağladı.

Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçtıkları öğrenilen binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti. AA