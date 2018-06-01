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Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı

Yunanistan'da yakalanan ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı.

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Yunanistanda tutuklu teröristin Türkiyeye iadesi kararlaştırıldı

Yunanistan'da yakalanan ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi kararı alındı.

Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.

Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA

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