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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi zanlılardan O.D, tutuklandı.

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Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelilerinden O.D, tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan zanlılardan O.D, Çeşme Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakkında yakalama kararının bulunduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 18 Şubat'ta Çeşme'de müdahale ettiği botta bulunan 11 kişinin haklarında yakalama kararı bulunan O.D. ve Ş.U. ile aile üyeleri olduğu tespit edilmişti. AA

Etiketler: FETÖ/PDY, Yunanistan, fetullahçı terör örgütü
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