Yunanistan'a kaçan darbeciler helikopteri yağmalamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı asker hakkında açılan davanın iddianamesindeki detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan ve sunulduğu mahkemece kabul edilen iddianamede, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan helikopterlerin ve içindeki askerlerin eylemlerine yer verildi.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra 8 sanığın TSK' ya ait askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmaları ve iltica talebinde bulunmaları gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işledikleri kanaatine varıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların askeri helikopterle Yunanistan'a kaçma planları ve rotaları anlatıldı.

Helikopterin teslim edildikten sonra olay yeri inceleme tarafından yapılan işlemlere de yer verilen iddianamede, sanıkların helikopterdeki "Dost düşman tanıma kodu'' cihazını montaj yerinden söktükleri, 20 bin dolar değerindeki gece görüş dürbününü aldıkları kaydedildi.

İddianamede, darbe toplantılarında 4. Kara Havacılık Alayı'ndan kalkacak helikopterlerle stratejik öneme haiz bazı bölgelere ve bazı medya kuruluşlarına ait binalara takviye personel sevk edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilerek, sanıkarın 4 farklı helikopterle 4. Kara Havacılık Alayı'ndan havalanarak darbeci askerlere destek olmak amacıyla İstanbul'un muhtelif bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı'na suikaste giden helikopter de bu alaydan kalktı

İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği kaydedilerek, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Sanıklar Ahmet Güzel (1. Pilot), Gençay Böyük (2. Pilot) ve Rıfat Çelik'in (teknisyen) "11306" kuyruk numaralı askeri helikopterle silahlı ve teçhizatlı 7 Harp Akademisi öğrencesi ve 15 astsubay öğrenciden oluşan timi takviye amacıyla Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürdüğü anlatılan iddianamede, sanıkların emniyet güçlerinin ateşle karşılık vermesi üzerine yerleşkeye inemedikleri aktarıldı.

İddianamede, helikopterdeki askerlerin uzun namlulu silahlarla vatandaşların üzerine ateş açması sonucu Mehmet Güder'in öldüğü, Ali Kara'nın yaralandığı belirtildi.

Sanıklar Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik ve Mesut Fırat'ın iki rütbeli subay, Hava Harp Okulu öğrencilerinden oluşan 16 kişilik tim ve teknik bilgiye sahip sivilleri, helikopterle Yeşilköy Havalimanı'ndan alarak Casper Plaza'nın çatısına indirdiği anlatılan iddianamede, bu helikopterden açılan ateş sonucu da Ali Ayran ve İlhan Yiğit'in yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA