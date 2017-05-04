Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade talebine 'ret' kararı

Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerden ikisine ilişkin yeni iade talebini reddetti.

Yunanistan'a kaçan sekiz darbeciden Uğur Uçan ve Mesut Fırat, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, iki askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar aldı.

Böylece, Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin tamamı için Türkiye'nin iade talebi reddedilmiş oldu.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini tekrar talep etmişti. Önceki duruşmalarda mahkeme, diğer 6 askerin de Türkiye'ye iadelerinin reddine karar vermişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, daha önce, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.