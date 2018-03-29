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Buradasınız : » » Yunanistan DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunanistan DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunan yargısı, Kasım ayında tutuklanan AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden DHKP-C üyesi Hasan Biber'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

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Yunanistan DHKP-C üyesinin Türkiyeye iadesini reddetti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kasım ayında polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 9 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. 9 şüpheli arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan Hasan Biber de yer alıyordu. 

Nafplio İstinaf Mahkemesi, sanık Biber'e dair Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi.

Savcının mütalaası yönünde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yönelik Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Yunanistan'da yargılanması devam edecek olan Biber, duruşmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Secer için de Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının şüphelilerinden olmasının yanı sıra, daha önce mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesiyle ilgili Yunanistan'da yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, hasan biber, dhkpc
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