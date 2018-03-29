Yunanistan, darbeci askerlerin gözaltı süresini uzatan tasarıyı görüşecek

Yunanistan hükümeti, tutuklu bulunan veya bir başka ülke tarafından iadesi istenen iltica talebinde bulunmuş kişilerin gözaltı sürelerini kısıtlayan yasayı değiştirmeye hazırlanıyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis tarafından meclise getirilen tasarı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan askerlerin bir ay içerisinde dolacağı belirtilen gözaltı sürelerini de ilgilendiriyor.

Kadına şiddete ilişkin düzenlemelerin arasında sunulan tasarı bugün mecliste görüşülecek.

Yasa tasarısı ile, bir suçtan dolayı hakkında iade talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşının yasal sınır olan 18 aydan fazla gözaltında tutulmasının önünü açacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar ederek siyasi iltica talebinde bulunan 8 darbeci eski askerin idari gözaltı sürelerinin bir ay içerisinde dolması nedeniyle serbest kalma ihtimalleri bulunuyor.

Darbecilerin siyasi iltica taleplerine ilişkin hükümetin itirazı sonrası kararın Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini bu ay içinde reddetmişti.

Kaynak: AA