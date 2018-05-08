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Yunanistan bir darbecinin daha iltica talebini kabul etti

Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

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Yunanistan bir darbecinin daha iltica talebini kabul etti

Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi.

İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.

Yunanistan'da Danıştay, daha önce iltica talebi kabul edilen Süleyman Özkaynakçı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, fetö, iltica dairesi, darbeci
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