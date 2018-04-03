  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.897
  • BIST 114725.43
    ALTIN 171.125
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye asker çağrısı

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye asker çağrısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye iki Yunan askerini serbest bırakma çağrısı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistan Başbakanı Çiprastan Türkiyeye asker çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimle ilgili konuşan Yunan Başbakanı Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılıp Yunanistan'a iade edilmesini "iyi niyet jesti" kabul edeceklerini söyledi.

Arnavutluk ve Makedonya ile sorunlara da atıf yapan Çipras, Türkiye ile gerilimin yükselmesinin ışığında, mümkün olduğunca dış politika meselelerini halletmeleri gerektiğini vurguladı.

2 asker sınırda yakalanmıştı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri  2 Mart'ta, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

"Askeri casusluğa teşebbüs"ten tutuklandılar

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Etiketler: türkiye, iade, Çipras, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER