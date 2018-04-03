Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye asker çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimle ilgili konuşan Yunan Başbakanı Çipras, Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılıp Yunanistan'a iade edilmesini "iyi niyet jesti" kabul edeceklerini söyledi.

Arnavutluk ve Makedonya ile sorunlara da atıf yapan Çipras, Türkiye ile gerilimin yükselmesinin ışığında, mümkün olduğunca dış politika meselelerini halletmeleri gerektiğini vurguladı.

2 asker sınırda yakalanmıştı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri 2 Mart'ta, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

"Askeri casusluğa teşebbüs"ten tutuklandılar

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber