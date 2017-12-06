  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Yunanistan Başbakanı Çipras: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz

Yunanistan Başbakanı Çipras, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili, "Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Türkiye ile işbirliğimize devam ediyoruz." dedi

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Yunanistan Başbakanı Çipras: Yunanistanda darbeciler hoş karşılanmaz

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi konuştu. 

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili Çipras, "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz." dedi.

Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye-AB göçmen mutabakatı konusunda Çipras, "Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan Başbakanı Çipras, Yunanistan, Darbeciler
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