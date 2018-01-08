Yunan mahkemesinden darbecilerle ilgili önemli karar

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Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.
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ABD'den Kuzey Kore'ye sert mesaj: Onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz
İsrail, Gazze kararından geri adım attı
Yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz