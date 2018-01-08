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Buradasınız : » » Yunan mahkemesinden darbeci Özkaynakçı'nın iltica talebine durdurma kararı

Yunan mahkemesinden darbeci Özkaynakçı'nın iltica talebine durdurma kararı

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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Yunan mahkemesinden darbeci Özkaynakçının iltica talebine durdurma kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor

Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Süleyman Özkaynakçı, iltica talebi, Atina İstinaf Mahkemesi
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