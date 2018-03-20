Yunan gazetesi Kathimerini yalan haberini düzeltti

Yunan Kathimerini Gazetesi 11 Mart'ta çıkan sayısında "Ankara ile Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi Üzerinde Deniz Savaşları" başlığıyla "NATO’nun Dynamic Manta" tatbikatını haberleştirdi.
Gazete, Türk gemisinin tatbikatta Rus denizaltısına karşı verilen görevi yerine getirmediğini iddia etti.
Yalan haber üzerine Türk Deniz Kuvvetleri NATO düzeyinde girişimlerde bulundu.
NATO Komutanlığı'nın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi, Yunan gazetesine haberi tekzip ettirdi.
İngilizce ve Yunanca yayınlanan tezkip metninde "NATO harekât kontrolünde bulunan Türk gemisinin verilen tüm inceleme görevlerinde yer aldığı" yazıldı.
Kaynak: TRT Haber, AA