  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri belli oldu

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihlerini açıkladı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı. 

Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

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Etiketler: yükseköğretim kurulu, YÖK
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