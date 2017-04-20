Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, Mersin'deki konuşmaları nedeniyle yargılandığı davaya devam edildi.

Terör soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükumetini alenen aşağılamak" suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Yüksekdağ, cezaevinden gönderdiği dilekçede, nisan ayındaki duruşma yoğunluğu ve hazırlık yetersizliği nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirdi.

Sanık avukatları, davaya konu konuşmaların TBMM'de de yapıldığını ve suç unsuru oluşturmadığını savunarak beraat ve davanın düşürülmesini talep etti.

Mahkeme savcısı da sanık avukatlarının taleplerinin reddedilmesini isteyerek bir önceki duruşmada belirttiği, "terör örgütü propagandası yapmak" suçunun birden fazla işlenmesi nedeniyle 8 yıl, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak" suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin daha sonra değerlendirileceğini belirterek Yüksekdağ'a savunması için ek süre verilmesine karar verip duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.