  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.689
    EURO 3.926
  • BIST 88802.62
    ALTIN 144.887
Buradasınız : » » Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hapis istemi

Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hapis istemi

Bir konferansta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yüksekdağa &quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot;ten hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 2 Ocak'ta kentte katıldığı konferansta yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle aleni yerde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinde, ağır eleştiri hakkını kullandığı yönünde savunma yaptığına yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin ağır eleştiri hakkını kullandığı yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı, sarf edilen sözlerin içeriği ve niteliği nazara alındığında hakaret suçunun yasal unsurlarını taşıdığı anlaşılmaktadır. Şüphelinin halen HDP Van Milletvekili olduğu, bu suç yönünden 20 Mayıs 2016 tarih ve 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesi ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na eklenen 20. madde gereğince yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile kovuşturma izni verildiği, bu nedenle şüphelinin ilgili sevk maddeleri gereğince cezalandırılması kamu adına talep olunur." AA

Etiketler: cumhurbaşkanı, erdoğan, hakaret, dava, yüksekdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER