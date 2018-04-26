Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı.

Hazırlanan takvime göre, Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları 4-9 Mayıs'ta yapılacak. Partilerin oluşturacağı İttifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak.

Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi. Yurtdışında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: TRT Haber/AA