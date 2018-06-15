YTB Başkanı Eren: Seçim sandıkları Ramazan Bayramı süresince de açık olacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, seçim çalışmalarını yerinde takip etmek üzere geldiği Almanya’da Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsolosluklarını ziyaret etti.

Eren, Köln konsolosluğunda yaptığı açıklamada, "Sandıklarda hummalı bir çalışma var. Yurtdışında yapılan beşinci seçim ve şu anda sorunsuz devam ediyor. Yurtdışında 3 milyonu aşkın seçmenimiz var, bunun bir buçuk milyona yakını Almanya’da. En büyük katılım da en büyük eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) oluyor" dedi.

Seçimlere katılım oranının artacağını ümit ediyoruz

Yurtdışındaki seçimlerin koordinasyonunda 2012 yılından beri YTB'nin çok ciddi emeği olduğunu belirten Eren, geçtiğimiz seçimlerde Almanya'da yüzde 46,2 yurtdışı genelinde ise yüzde 47,9 olan seçimlere katılım oranının artmasını ümit ettiklerin söyledi.

TBMM'de yurtdışı vatandaşlarımızla ilgili bir komisyon kurulacak

"Güçlü diaspora, güçlü Türkiye" sloganı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eren şöyle devam etti:

"Diasporada yaşayan Türklerin anavatanlarıyla sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlarını devam ettirebilmeleri kurumumuzun birinci önceliğidir. Tabi bulundukları ülkelere entegre olmaları, kendi toplumlarında saygın birer etkinlik kazanabilmeleri, aynı zamanda ana vatanla bağlarını korumaları çok önemli.

Önümüzdeki süreçte yasamanın merkezi olan TBMM'de yurtdışı vatandaşlarımızla ilgili bir komisyon kurulacak. Ayrıca başkonsolosluklarımızın olduğu yerlerde yurtdışı vatandaşlarımız için çalışacak komisyonlar kurulacak.

Başkonsolosluklardaki komisyonların koordineli olacağı, Ankara'da yurtdışı vatandaşlarımızın hizmetlerine yönelik, bulundukları yerlerdeki sorunları paylaşabilmesi ve buna çözüm bulunması ile de merkezde tüm paydaşlarla birlikte bir komisyon kurulacak.

Bu sayede vatandaşlarımızın sorunları daha fazla merkeze taşınacak ve dolayısıyla çözüm yollarını daha fazla arayabileceğiz diye umuyorum."

Türkiye ile bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Eren, "Önümüzdeki dönemde de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye yönelik talepleriyle ilgili, kendi ülkelerindeki kimliklerini koruma, dillerini koruma, din bağlarını devam ettirme anlamında bizim kurum olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gerek Türkçe eğitimi, gerekse kültürel hareketlilik programları kapsamında buradaki Türk gençlerini anavatanlarına götürerek, Türkiye ile bağlantılarını güçlendirdiklerini kaydeden Eren, önümüzdeki süreçte bu tür çalışmaların artarak devam edeceğine vurgu yaptı.

Katılım oranı bu seçimde yüzde 50'yi geçecektir diye ümit ediyoruz

"Türkiye için oy ver" sloganıyla yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını teşvik etmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Eren, "Yurtdışı seçmenlerin daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için secim.ytb.gov.tr adresinde internet sitesi açtık.

Reklam kampanyaları düzenledik. İnşallah bir önceki seçimde yüzde 48 olan seçime katılım oranı bu seçimde yüzde 50'yi geçecektir diye ümit ediyoruz." dedi.

Sandıklar bayramda da açık olacak

Vatandaşların bayramda da açık olacak sandıklara gelerek oylarını kullanabileceklerini hatırlatan Eren, "Vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yaptıktan sonra, gelip adeta bir 'demokrasi bayramı' havasında ikinci bir bayram olarak burada oylarını kullanabilirler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler." ifadelerini kullandı.

Genç ailesiyle bayramlaştı

YTB Başkanı Eren, Almanya ziyareti kapsamında ayrıca Solingen şehrinde 1993 yılında ırkçı bir saldırıyla evleri kundaklanan Genç ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.

93 yılında Almanya’nın Solingen kentinde evleri kundaklanıp 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni neo-naziler tarafından katledilen Mevlüde teyze ve Durmuş amcamızın ellerini öpüp dualarını aldık.Mevlüde teyzemiz bu büyük acıya rağmen irfan dolu sözleriyle insanlık dersi vermişti.. pic.twitter.com/uEEsUimzkk — Abdullah Eren (@abdullah_eren) 14 Haziran 2018

Eren ve beraberindeki heyet, saldırıda 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç ve diğer aile fertleriyle sohbet etti. Bayramlaşma ziyaretinde Türk toplumu arasındaki birlik ve beraberliğin sürekli kılınması vurgusu öne çıktı.

Mevlüde anne ve eşi Durmuş amcanın hayır dualarını alarak göreve başlamak istediğini belirten Eren, bayramlaşmanın insanlar arasındaki bağların güçlenmesinde yaptığı katkıya vurgu yaptı.

Kaynak: AA