YSK'de atama ve nakillere ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurul teşkilatında çalışıyor olmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibarıyla Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve 657 Sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin değişik (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak şartları aranacak.

Yönetmelikte, görevde yükselme atamalarıyla ilgili bazı özel şartlara da yer verildi. Görevde yükselmek isteyen personel yazılı ve sözlü sınava alınacak. Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Kurul tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilecek. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılacak. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav, önceden hazırlanmış sorular arasından aday tarafından çekilecek soru ile yapılacak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması ise görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Kurul tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilecek.